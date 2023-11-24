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Армия Израиля разрушила туннели в районе больницы «Аль-Шифа» до перемирия

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Израильская армия сообщила, что до вступления в силу соглашения о перемирии в секторе Газа уничтожила туннели и шахты в районе больницы «Аль-Шифа».
Армия Израиля разрушила туннели в районе больницы «Аль-Шифа» до перемирия
  • © AP Photo / Ohad Zwigenberg

Об этом пресс-служба ЦАХАЛ сообщает в Telegram.

«Ранее сегодня войска ЦАХАЛ разрушили ряд подземных туннелей и ряд туннельных шахт в районе больницы «Аль-Шифа», — сказано в заявлении.

23 ноября Армия обороны Израиля задержала директора медкомплекса «Аль-Шифа» в секторе Газа.

Его передали для допроса в Службу общей безопасности (ШАБАК).

Как сообщает Al Mayadeen, прибывающих в сектор Газа медикаментов местным больницам не хватает даже на один день.

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