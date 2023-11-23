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ЦАХАЛ сообщил о задержании с целью допроса директора «Аль-Шифы»

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала директора медкомплекса «Аль-Шифа» в секторе Газа. Его передали для допроса в Службу общей безопасности (ШАБАК).
ЦАХАЛ сообщил о задержании с целью допроса директора «Аль-Шифы»
  • AP

Как следует из распространенного армейской пресс-службой сообщения, ЦАХАЛ получил доказательства, что «Аль-Шифа» использовалась палестинским движением ХАМАС в качестве командного центра.

В сообщении также отмечается, что расположенная под больницей сеть туннелей ХАМАС использовала электроэнергию и ресурсы больницы. Помимо этого, в здании, по данным ЦАХАЛ, хранилось оружие.

Ранее Красный Полумесяц Палестины сообщил об эвакуации из больницы «Аль-Шифа» в Газе 190 человек.

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