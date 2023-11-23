ЦАХАЛ сообщил о задержании с целью допроса директора «Аль-Шифы»
- AP
Как следует из распространенного армейской пресс-службой сообщения, ЦАХАЛ получил доказательства, что «Аль-Шифа» использовалась палестинским движением ХАМАС в качестве командного центра.
В сообщении также отмечается, что расположенная под больницей сеть туннелей ХАМАС использовала электроэнергию и ресурсы больницы. Помимо этого, в здании, по данным ЦАХАЛ, хранилось оружие.
Ранее Красный Полумесяц Палестины сообщил об эвакуации из больницы «Аль-Шифа» в Газе 190 человек.