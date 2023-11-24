The Hill: раскол демократов в США по Газе становится проблемой для Байдена
Такое заявление опубликовала газета The Hill.
По данным издания, аналитики и демократические стратеги отмечают растущее разочарование по отношению к Байдену со стороны либерально настроенных однопартийцев.
Ранее в NBC заявили, что большинство американцев поддержали бы экс-президента США Дональда Трампа на досрочных выборах.
Также в The Independent отметили, что конфликты в Газе и на Украине ставят под вопрос переизбрание Байдена.