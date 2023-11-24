The Hill: раскол демократов в США по Газе становится проблемой для Байдена

Растущий раскол в Демократической партии США относительно действий американского президента Джо Байдена вокруг палестино-израильского конфликта становится серьёзной политической проблемой для главы государства.

Такое заявление опубликовала газета The Hill.

По данным издания, аналитики и демократические стратеги отмечают растущее разочарование по отношению к Байдену со стороны либерально настроенных однопартийцев.

Ранее в NBC заявили, что большинство американцев поддержали бы экс-президента США Дональда Трампа на досрочных выборах.

Также в The Independent отметили, что конфликты в Газе и на Украине ставят под вопрос переизбрание Байдена.