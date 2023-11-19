Independent: конфликты в Газе и на Украине ставят под вопрос переизбрание Байдена
Согласно соцопросам, граждане США, несмотря на экономический подъём, не поддерживают Байдена, так как всё их внимание приковано к конфликтам вокруг сектора Газа и Украины.
Отмечается, что Белому дому необходимо проявить гораздо больше заботы о судьбе палестинцев в секторе Газа, если он хочет иметь шанс удержаться в «мусульманских» штатах на выборах в следующем году.
В статье утверждается, что впервые за всю историю демократы испытывают больше симпатий к палестинцам, чем к израильтянам.
Кроме того, американцы устали от «бесконечных войн» — а тут ещё Украина. Палата представителей не хочет давать стране больше ни цента, и Байден не может просто так финансировать военные действия Киева.
Всё это в конечном итоге идёт на пользу его сопернику Дональду Трампу.
Перевод статьи подготовило ИноТВ.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден выглядел растерянным на прошедшей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.