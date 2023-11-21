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NBC: большинство американцев поддержали бы Трампа на досрочных выборах

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Экс-президент США Дональд Трамп собрал бы больше голосов, чем действующий глава Белого дома Джо Байден, если бы выборы проводились в настоящее время. На это указывают данные опроса, проведённого телеканалом NBC.

Респондентам предложили ответить на вопрос, кого бы они поддержали в случае, если бы Трамп выдвигался от республиканцев, а Байден — от демократов. Чуть менее половины опрошенных, а именно 46%, заявили, что отдали бы свой голос Трампу.

В свою очередь, в пользу Байдена высказались 44% респондентов.

Ранее стало известно, что рейтинг действующего президента США упал до рекордного минимума на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а также позиции Белого дома в отношении него.

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