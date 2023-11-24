Примкнувшая к ВСУ американка Мациоровски: в украинской армии выросли потери
Об этом пишет Business Insider.
«За последние пару недель многие наши солдаты получили ранения. Некоторых убили», — сказала Мациоровски.
При этом она подчеркнула, что украинским военным зачастую выдают некачественные медицинские средства или же у них вовсе отсутствуют аптечки.
Ранее в DR заявили, что вернувшиеся с Украины датские наёмники не получат помощи от властей.
Также в CNN отметили, что иностранные наёмники покидают Украину на фоне ожесточённых боёв.