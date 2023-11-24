Приехавшая из США и примкнувшая к ВСУ медсестра Ребекка Мациоровски заявила, что украинская армия потеряла большое количество бойцов за последнее время.

Об этом пишет Business Insider.

«За последние пару недель многие наши солдаты получили ранения. Некоторых убили», — сказала Мациоровски.

При этом она подчеркнула, что украинским военным зачастую выдают некачественные медицинские средства или же у них вовсе отсутствуют аптечки.

Ранее в DR заявили, что вернувшиеся с Украины датские наёмники не получат помощи от властей.

Также в CNN отметили, что иностранные наёмники покидают Украину на фоне ожесточённых боёв.