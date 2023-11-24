Guardian: украинскую беженку едва не выгнали на улицу в Британии

Украинка Виктория рассказала в интервью Guardian, что в Британии беженцы рискуют оказаться на улице из-за недостаточной помощи со стороны государства, а её саму едва не выгнали на улицу.

«Я волновалась, что мы окажемся на улице. Я понятия не имела, что делать», — сказала женщина.

При этом она отметила, что украинцам не разрешают подавать заявление на получение гражданства.

«Мы работаем без перерыва, и мы не знаем, где наше будущее», — сказала Виктория.

Ранее в Еxxpress рассказали, что с 2022 года 650 тыс. украинцев, годных к военной службе, приехали в ЕС.

Также в MDN сообщили, что украинец попросил у американцев $330 тыс. на открытие пекарни.