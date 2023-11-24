RS: Западу придётся отменить санкции, чтобы Россия согласилась на мир
Об этом пишет Responsible Statecraft.
«Странам Запада необходимо признать тяжёлую правду: санкции (и замороженные активы России) могут стать необходимой жертвой во время переговоров по заключению мира с Россией», — сказала аналитик.
При этом она добавила, что санкции против России стали самым ярким примером «провала» санкционной политики.
Ранее в Figaro отметили, что Западу не удалось ослабить Россию, которая проявила серьёзную стойкость.
Также новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали заявил, что Исламабад не поддержит санкции против России.