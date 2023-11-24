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RS: Западу придётся отменить санкции, чтобы Россия согласилась на мир

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Аналитик София Ампгкариан выразила мнение, что западные санкции против России потерпели полный провал, а для заключения мирного соглашения на Украине их потребуется отменить.

Об этом пишет Responsible Statecraft.

«Странам Запада необходимо признать тяжёлую правду: санкции (и замороженные активы России) могут стать необходимой жертвой во время переговоров по заключению мира с Россией», — сказала аналитик.

При этом она добавила, что санкции против России стали самым ярким примером «провала» санкционной политики.

Ранее в Figaro отметили, что Западу не удалось ослабить Россию, которая проявила серьёзную стойкость.

Также новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали заявил, что Исламабад не поддержит санкции против России.

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