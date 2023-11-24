CNN: Израиль 24 ноября отпустит 39 заключённых в рамках соглашения с ХАМАС
Об этом информирует CNN.
Отмечается, что среди тех, кто выйдет на свободу, есть женщины и дети.
По данным телеканала, их планируют доставить в города на Западном берегу после того, как ХАМАС освободит свою группу заложников, которые в настоящее время удерживаются в секторе Газа.
Ранее ЦАХАЛ сообщил, что уничтожил командующего военно-морскими силами ХАМАС в Газе.
Также министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция в Газе продлится минимум два месяца.
Кроме того, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что войска Израиля останутся внутри сектора Газа на время перемирия.