CNN: Израиль 24 ноября отпустит 39 заключённых в рамках соглашения с ХАМАС

Израиль в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС в пятницу, 24 ноября, отпустит 39 палестинских заключённых.

Об этом информирует CNN.

Отмечается, что среди тех, кто выйдет на свободу, есть женщины и дети.

По данным телеканала, их планируют доставить в города на Западном берегу после того, как ХАМАС освободит свою группу заложников, которые в настоящее время удерживаются в секторе Газа.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что уничтожил командующего военно-морскими силами ХАМАС в Газе.

Также министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция в Газе продлится минимум два месяца.

Кроме того, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что войска Израиля останутся внутри сектора Газа на время перемирия.