ЦАХАЛ сообщил, что уничтожил командующего военно-морскими силами ХАМАС в Газе

Израильская армия уничтожила командующего ВМС движения ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Об этом говорится в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

Как сказано в сообщении, уничтоженный Амар Абу Джалала был командиром ВМС ХАМАС и участвовал в организации «ряда террористических актов» на море, которые были предотвращены израильской армией.

Кроме того, в ходе удара ЦАХАЛ также уничтожил ещё одного оперативника ВМС ХАМАС.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что ВВС Израиля обстреляли здание школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере «Джабалия» в секторе Газа.