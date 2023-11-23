ЦАХАЛ сообщил, что уничтожил командующего военно-морскими силами ХАМАС в Газе
Об этом говорится в Telegram-канале Армии обороны Израиля.
Как сказано в сообщении, уничтоженный Амар Абу Джалала был командиром ВМС ХАМАС и участвовал в организации «ряда террористических актов» на море, которые были предотвращены израильской армией.
Кроме того, в ходе удара ЦАХАЛ также уничтожил ещё одного оперативника ВМС ХАМАС.
Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что ВВС Израиля обстреляли здание школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере «Джабалия» в секторе Газа.