CNN: внешняя политика Байдена пока больше вредит США, чем приносит пользу
- AP
Такое мнение он выразил в колонке для CNN.
По словам Маккаллиона, впутывание США в эти кризисы лишь порождает дополнительные ненужные риски, разжигает вражду и лишает американский народ ресурсов, которые имели бы лучшее применение дома.
Автор отмечает, что американцы всё неохотнее оплачивают «бесконечные счета за военную помощь» в конфликтах за границей. Недавние опросы общественного мнения при этом показывают снижение поддержки как Израиля, так и Украины.
По мнению эксперта, США следует принять более сдержанную и менее рискованную внешнеполитическую стратегию.
Перевод материала подготовило ИноТВ.
Как ранее писала газета Politico, администрация Байдена обеспокоена действиями спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона из-за задержек с вынесением на обсуждение и голосование пакета поддержки Украины.