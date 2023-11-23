CNN: внешняя политика Байдена пока больше вредит США, чем приносит пользу

Президент США Джо Байден заявил о взаимосвязи кризиса на Ближнем Востоке, Украине и Тайване, ссылаясь на «глобальную борьбу между демократиями и автократиями», но это утверждение не выдерживает никакой критики, считает эксперт аналитического центра Defense Priorities Кристофер Маккаллион.

Такое мнение он выразил в колонке для CNN.

По словам Маккаллиона, впутывание США в эти кризисы лишь порождает дополнительные ненужные риски, разжигает вражду и лишает американский народ ресурсов, которые имели бы лучшее применение дома.

Автор отмечает, что американцы всё неохотнее оплачивают «бесконечные счета за военную помощь» в конфликтах за границей. Недавние опросы общественного мнения при этом показывают снижение поддержки как Израиля, так и Украины.

По мнению эксперта, США следует принять более сдержанную и менее рискованную внешнеполитическую стратегию.

Перевод материала подготовило ИноТВ.

Как ранее писала газета Politico, администрация Байдена обеспокоена действиями спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона из-за задержек с вынесением на обсуждение и голосование пакета поддержки Украины.