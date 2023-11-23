Politico: Белый дом беспокоится из-за задержек голосования в конгрессе по Киеву

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена действиями спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона из-за задержек с вынесением на обсуждение и голосование пакета поддержки Украины.

Об этом пишет Politico.

«Динамика республиканцев в палате представителей беспокоит западное крыло», — говорится в статье.

При этом отмечается, что Белому дому «до сих пор не понятен» новый республиканский лидер и его подход к переговорам.

Ранее сообщалось, почему в Белом доме заявили о сокращающихся возможностях США помогать Украине.

Также глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что контактная группа по Украине направила Киеву уже более $80 млрд с начала проведения спецоперации ВС России.