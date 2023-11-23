В ХАМАС рассчитывают, что четырёхдневное перемирие в Газе будет продлено

ХАМАС рассчитывает на продление режима перемирия, который вступит в силу 24 ноября на четыре дня. Об этом заявил ТАСС один из членов руководства палестинского движения Басем Наим.

«Гуманитарное перемирие — это наша цель, и мы над этим работаем. Дай бог [оно будет продлено], но это зависит от возможности передачи других заложников», — сказал Наим.

Перемирие между армией Израиля и силами ХАМАС в секторе Газа начнётся 24 ноября, в пятницу, в 07:00 по местному времени (08:00 мск).

Министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил, что перемирие будет коротким, армия Израиля продолжит боевые действия, военная операция продлится ещё минимум два месяца.

Войска Израиля на это время останутся на позициях внутри сектора Газа.