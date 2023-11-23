МО Германии: заморозка бюджета не коснётся спецфонда бундесвера

Предписание Минфина Германии о заморозке бюджета до конца 2023 года не распространяется на 100-миллиардный специальный фонд Вооружённых сил ФРГ (бундесвера). Об этом сообщили в Минобороны страны.

Заморозка бюджета Германии связана с изъятием €60 млрд по решению конституционного суда. Он признал неправомерным перераспределение невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год.

Как сообщили в Минобороны ФРГ, действие заморозки бюджета на спецфонд бундесвера отменено специальным указом.

«По итогам согласований с министерством финансов мы можем уточнить, что специальный фонд бундесвера исключён из предписания о заморозке бюджета и принятие обязательств из экономического плана специального фонда на 2023 год не подлежит замораживанию», — указывается в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что заморозка бюджета ФРГ поставила под угрозу оказание военной помощи Украине.