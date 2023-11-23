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Der Tagesspiegel: помощь Киеву оказалась под угрозой из-за заморозки бюджета ФРГ

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Оказание военной помощи Украине оказалось под угрозой срыва в связи с проблемами с бюджетом в Германии.
Der Tagesspiegel: помощь Киеву оказалась под угрозой из-за заморозки бюджета ФРГ
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в статье Der Tagesspiegel.

Отмечается, что в госбюджете ФРГ на следующий год образовалась дыра на сумму €60 млрд. По этой причине конституционный суд запретил министерствам и ведомствам брать на себя обязательства. Таким образом, были заморожены расходы и сам бюджет страны.

Автор материала отмечает, что если в Берлине не получится согласовать бюджет, то Киев не получит денег, а бундесвер не возместит дефицит оружия, которое было отдано украинским войскам.

«Каждый уничтоженный танк — это огромная потеря для украинской армии. К тому же у Киева сейчас нет даже возможности вести простые ремонтные работы, повреждённую технику приходится отправлять в Литву», — написало издание.

Ранее в Минфине ФРГ заявили, что изъятие €60 млрд из бюджета приведёт к тяжёлым последствиям.

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