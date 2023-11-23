Песков: надеемся, что Армения останется нашим союзником и партнёром
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент беседы в своём Telegram-канале.
По словам Пескова, Москва надеется, что Армения не меняет векторы своей внешней политики и остаётся союзником и партнёром России.
Как заявил Песков, российская сторона сожалеет что от Армении не было представителей на саммите ОДКБ в Минске.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что решение Армении не участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске не отвечает интересам армянского народа.