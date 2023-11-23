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Песков: надеемся, что Армения останется нашим союзником и партнёром

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие представителей Армении на саммите ОДКБ в Минске, выразил надежду, что Армения останется союзником для стран объединения.
Песков: надеемся, что Армения останется нашим союзником и партнёром
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент беседы в своём Telegram-канале.

По словам Пескова, Москва надеется, что Армения не меняет векторы своей внешней политики и остаётся союзником и партнёром России.

Как заявил Песков, российская сторона сожалеет что от Армении не было представителей на саммите ОДКБ в Минске.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что решение Армении не участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске не отвечает интересам армянского народа.

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