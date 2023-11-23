Володин заявил, что спрос на русский и китайский языки будет расти

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что спрос на русский и китайский языки будет только расти.

«Спрос на другие языки будет снижаться, а вот на русский и китайский будет только расти», — приводит РИА Новости его слова на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык.

Володин подчеркнул, что изучающие эти языки выбрали интересное будущее и «без работы не останутся».

Также председатель Госдумы сообщил, что России и Китаю важно обмениваться лучшими образовательными практиками, чтобы вместе создавать передовые отрасли и инновации.