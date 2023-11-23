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dikGAZETE: у ВСУ не осталось ни мотивации, ни средств для борьбы с Россией

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Обозреватель турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак выразил мнение, что у украинской армии не осталось ни сил, ни ресурсов для ведения конфликта с Россией.

Журналист отметил, что энергетическая инфраструктура Украины подвергается атакам российских ракет и беспилотников.

«У ВСУ почти не осталось боевого духа... У Киева не осталось ни способов замотивировать народ сражаться, ни оборонных возможностей», — сказал Алтыпармак.

Ранее в The Daily Telegraph заявили, что ВСУ боятся проиграть «войну на истощение».

Также в Il Fatto Quotidiano отметили, что переговоры были единственным шансом спасти Украину.

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