dikGAZETE: у ВСУ не осталось ни мотивации, ни средств для борьбы с Россией
Журналист отметил, что энергетическая инфраструктура Украины подвергается атакам российских ракет и беспилотников.
«У ВСУ почти не осталось боевого духа... У Киева не осталось ни способов замотивировать народ сражаться, ни оборонных возможностей», — сказал Алтыпармак.
Ранее в The Daily Telegraph заявили, что ВСУ боятся проиграть «войну на истощение».
Также в Il Fatto Quotidiano отметили, что переговоры были единственным шансом спасти Украину.