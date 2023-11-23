СНБ Израиля: освобождение заложников из сектора Газа начнётся не раньше 24 ноября
В Израиле заявили, что освобождение заложников из Газы начнётся не ранее пятницы
Об этом пишет РИА Новости.
«Освобождение начнётся не раньше пятницы в соответствии с первоначальными договорённостями», — сказал Ханегби.
При этом он добавил, что переговоры по данному вопросу идут непрерывно.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал важным шагом соглашение ХАМАС и Израиля.
Также израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израиль сразу возобновит удары, если режим тишины в Газе нарушат.