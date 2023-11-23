СНБ Израиля: освобождение заложников из сектора Газа начнётся не раньше 24 ноября

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что процесс освобождения заложников из сектора Газа начнётся не раньше пятницы, 24 ноября.

Об этом пишет РИА Новости.

«Освобождение начнётся не раньше пятницы в соответствии с первоначальными договорённостями», — сказал Ханегби.

При этом он добавил, что переговоры по данному вопросу идут непрерывно.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал важным шагом соглашение ХАМАС и Израиля.

Также израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израиль сразу возобновит удары, если режим тишины в Газе нарушат.