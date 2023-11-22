Генсек ООН назвал важным шагом соглашение ХАМАС и Израиля
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Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Я приветствую соглашение, достигнутое Израилем и ХАМАС. Это важный шаг в верном направлении, но предстоит сделать ещё многое», — указал Гутерреш.
Вместе с этим глава всемирной организации добавил, что ООН мобилизует все имеющиеся у неё силы для «поддержания его реализации».
Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.
ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на деэскалацию конфликта.