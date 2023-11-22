Генсек ООН назвал важным шагом соглашение ХАМАС и Израиля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал важным шагом соглашение ХАМАС и Израиля об освобождении заложников.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Я приветствую соглашение, достигнутое Израилем и ХАМАС. Это важный шаг в верном направлении, но предстоит сделать ещё многое», — указал Гутерреш.

Вместе с этим глава всемирной организации добавил, что ООН мобилизует все имеющиеся у неё силы для «поддержания его реализации».

Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.

ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на деэскалацию конфликта.