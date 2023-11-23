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WP: следователи пока не усматривают терроризм в инциденте на границе США

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Следователи в США пока не нашли конкретных свидетельств того, что взрыв на границе с Канадой был терактом, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Газета пишет, что пока не найдено «непосредственных доказательств какой-либо связи с терроризмом».

Власти продолжают расследование.

«Следователи соберут больше данных, прежде чем прийти к какому-либо выводу о мотивах водителя», — отмечает издание.

На мосту между США и Канадой 22 ноября взорвался автомобиль, ФБР начало расследование инцидента. По информации СМИ, погибли два человека, которые находились в машине.

Как сообщил Fox News, ФБР рассматривает взрыв как попытку теракта.

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