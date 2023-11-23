WP: следователи пока не усматривают терроризм в инциденте на границе США
Газета пишет, что пока не найдено «непосредственных доказательств какой-либо связи с терроризмом».
Власти продолжают расследование.
«Следователи соберут больше данных, прежде чем прийти к какому-либо выводу о мотивах водителя», — отмечает издание.
На мосту между США и Канадой 22 ноября взорвался автомобиль, ФБР начало расследование инцидента. По информации СМИ, погибли два человека, которые находились в машине.
Как сообщил Fox News, ФБР рассматривает взрыв как попытку теракта.