Fox News: ФБР допускает версию теракта на мосту между США и Канадой

Сотрудники ФБР рассматривают взрыв на мосту между США и Канадой как попытку теракта, сообщил источник Fox News.

«ФБР расследует взрыв автомобиля на пограничном переходе «Радужный мост» между США и Канадой. Источники Fox News сообщают, что это была попытка террористической атаки», — говорится в сообщении.

22 ноября на мосту между США и Канадой взорвался автомобиль. Федеральное бюро расследований начало расследование инцидента.

Мост закрыли после случившегося.

По информации источников Niagara Gazette, погибли два человека, которые находились в машине.