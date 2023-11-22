Fox News: ФБР допускает версию теракта на мосту между США и Канадой
- AFP
«ФБР расследует взрыв автомобиля на пограничном переходе «Радужный мост» между США и Канадой. Источники Fox News сообщают, что это была попытка террористической атаки», — говорится в сообщении.
22 ноября на мосту между США и Канадой взорвался автомобиль. Федеральное бюро расследований начало расследование инцидента.
Мост закрыли после случившегося.
По информации источников Niagara Gazette, погибли два человека, которые находились в машине.