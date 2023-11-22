Niagara Gazette: два человека погибли из-за взрыва на мосту между США и Канадой
- AFP
«По данным источников в правоохранительных органах, находящихся на месте происшествия, в результате взрыва погибли двое пассажиров автомобиля», — пишет издание.
Как утверждают источники, машина взорвалась после того, как направилась в неправильном направлении в сторону инспекционной будки на «Радужном мосту».
22 ноября на мосту между США и Канадой взорвался автомобиль. Федеральное бюро расследований начало расследование инцидента.
Мост закрыли после случившегося.