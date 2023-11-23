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МЧС: 82 гражданина России пересекли КПП «Рафах»

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В МЧС России сообщили, что 82 соотечественника и члена их семей пересекли КПП «Рафах».

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на данный момент организованная колонна выдвинулась в Каир.

Там, по данным министерства, им в оперативном штабе МЧС России окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом.

Ранее в МИД сообщили, что большая часть россиян, которые были в секторе Газа, доставлены в Москву.

Также Россия направила в Газу более 245 т гумпомощи, будут ещё поставки.

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