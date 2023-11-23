МЧС: 82 гражданина России пересекли КПП «Рафах»
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на данный момент организованная колонна выдвинулась в Каир.
Там, по данным министерства, им в оперативном штабе МЧС России окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом.
Ранее в МИД сообщили, что большая часть россиян, которые были в секторе Газа, доставлены в Москву.
Также Россия направила в Газу более 245 т гумпомощи, будут ещё поставки.