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МИД: большая часть россиян, которые были в секторе Газа, доставлены в Москву

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Большая часть россиян, которые находились в секторе Газа, покинули анклав и доставлены в Москву.
МИД: большая часть россиян, которые были в секторе Газа, доставлены в Москву
  • РИА Новости

«К настоящему времени большая часть наших соотечественников уже покинули анклав и были доставлены в Москву самолётами МЧС России», — говорится на сайте МИД России.

В ведомстве отметили, что «все вовлечённые стороны, прежде всего израильтяне и египтяне, плотно взаимодействуют между собой, в том числе по линии спецслужб, на этапе составления списков лиц, которым могут быть выданы разрешения на выход из Газы».

В МИД России добавили, что ни один человек не может покинуть сектор без согласия со стороны израильтян.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания правительства назвал святой обязанностью эвакуацию граждан России из сектора Газа.

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