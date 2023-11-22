МИД: большая часть россиян, которые были в секторе Газа, доставлены в Москву
- РИА Новости
«К настоящему времени большая часть наших соотечественников уже покинули анклав и были доставлены в Москву самолётами МЧС России», — говорится на сайте МИД России.
В ведомстве отметили, что «все вовлечённые стороны, прежде всего израильтяне и египтяне, плотно взаимодействуют между собой, в том числе по линии спецслужб, на этапе составления списков лиц, которым могут быть выданы разрешения на выход из Газы».
В МИД России добавили, что ни один человек не может покинуть сектор без согласия со стороны израильтян.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания правительства назвал святой обязанностью эвакуацию граждан России из сектора Газа.