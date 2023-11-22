Куренков: Россия направила в Газу более 245 тонн гумпомощи, будут ещё поставки
По его словам, всего десятью рейсами в египетский Эль-Ариш доставлено более 245 т гуманитарных грузов как выпущенных с комбинатов Росрезерва, так и собранных российскими субъектами: продукты питания, предметы первой необходимости, средства гигиены и медикаменты.
Куренков уточнил, что на 23 ноября запланирован очередной рейс с гумпомощью весом 28 т.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что объём поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи явно недостаточен.
По его словам, мир стал свидетелем катастрофических гуманитарных последствий в секторе Газа.