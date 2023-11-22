Аэропорт Буффало Ниагара приостановил работу после взрыва на границе США
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.
Приостановка приёма и отправления рейсов, по предварительным данным, продлится два дня. Международный аэропорт обычно принимает до 100 прямых рейсов в день.
Сейчас все автомобили, въезжающие на территорию аэропорта, проверяются с собаками.
22 ноября на мосту между США и Канадой взорвался автомобиль. Федеральное бюро расследований начало расследование инцидента. По сообщениям СМИ, погибли два человека, которые находились в машине.
Как сообщил Fox News, ФБР рассматривает взрыв как попытку теракта.