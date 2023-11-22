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Аэропорт Буффало Ниагара приостановил работу после взрыва на границе США

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Международный аэропорт Буффало Ниагара (штат Нью-Йорк) приостановил работу после того, как на границе США и Канады произошёл взрыв.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Приостановка приёма и отправления рейсов, по предварительным данным, продлится два дня. Международный аэропорт обычно принимает до 100 прямых рейсов в день.

Сейчас все автомобили, въезжающие на территорию аэропорта, проверяются с собаками.

22 ноября на мосту между США и Канадой взорвался автомобиль. Федеральное бюро расследований начало расследование инцидента. По сообщениям СМИ, погибли два человека, которые находились в машине.

Как сообщил Fox News, ФБР рассматривает взрыв как попытку теракта.

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