Трюдо проинформирован о взрыве автомобиля на мосту между Канадой и США
- AP
Об этом сообщила его пресс-секретарь Дженна Гассабе.
По её словам, Трюдо об этом сообщил его советник по национальной безопасности.
Сейчас власти Канады находятся в контакте с американскими коллегами, сообщает CBC.
22 ноября на мосту между США и Канадой взорвался автомобиль. Федеральное бюро расследований начало расследование инцидента.
По сообщениям СМИ, погибли два человека, которые находились в машине.
Как сообщил Fox News, ФБР рассматривает взрыв как попытку теракта.