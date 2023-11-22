Трюдо проинформирован о взрыве автомобиля на мосту между Канадой и США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо проинформирован о взрыве автомобиля на мосту, который соединяет страну с Соединёнными Штатами.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Дженна Гассабе.

По её словам, Трюдо об этом сообщил его советник по национальной безопасности.

Сейчас власти Канады находятся в контакте с американскими коллегами, сообщает CBC.

22 ноября на мосту между США и Канадой взорвался автомобиль. Федеральное бюро расследований начало расследование инцидента.

По сообщениям СМИ, погибли два человека, которые находились в машине.

Как сообщил Fox News, ФБР рассматривает взрыв как попытку теракта.