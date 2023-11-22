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Fox News: пограничник ранен после взрыва на мосту между США и Канадой

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В результате взрыва автомобиля на мосту между США и Канадой ранение получил пограничник, сообщает Fox News со ссылкой на источники.
Fox News: пограничник ранен после взрыва на мосту между США и Канадой
  • AFP

«По словам источников, автомобиль ехал из США в Канаду и пытался подъехать к будке пограничника», — сообщает телеканал.

22 ноября на мосту между США и Канадой взорвался автомобиль. Федеральное бюро расследований начало расследование инцидента.

Мост закрыли после случившегося. По информации источников Niagara Gazette, погибли два человека, которые находились в машине.

Как сообщил Fox News, ФБР рассматривает взрыв как попытку теракта.

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