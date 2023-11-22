Fox News: пограничник ранен после взрыва на мосту между США и Канадой
- AFP
«По словам источников, автомобиль ехал из США в Канаду и пытался подъехать к будке пограничника», — сообщает телеканал.
22 ноября на мосту между США и Канадой взорвался автомобиль. Федеральное бюро расследований начало расследование инцидента.
Мост закрыли после случившегося. По информации источников Niagara Gazette, погибли два человека, которые находились в машине.
Как сообщил Fox News, ФБР рассматривает взрыв как попытку теракта.