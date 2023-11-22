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«Рёнхап»: КНДР провела неудачный запуск ракеты в сторону Японского моря

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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, но пуск, вероятно, оказался неудачным.
«Рёнхап»: КНДР провела неудачный запуск ракеты в сторону Японского моря
  • РИА Новости

Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

«Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного моря, но запуск, вероятно, не удался», — сказано в сообщении.

Уточняется, что КНДР запустила ракету из района Сунан в окрестностях Пхеньяна примерно в 23:05 (17:05 мск).

21 ноября КНДР заявила об успешном выведении на орбиту своего разведывательного спутника «Маллигён-1».

Пхеньян собирается запустить ещё несколько аппаратов в ближайшем будущем.

В МИД Японии заявили, что главы внешнеполитических ведомств стран G7 выступили с осуждением запуска КНДР ракеты с разведывательным спутником.

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