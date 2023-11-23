В ЕП выразили опасения из-за протеста перевозчиков на границе Польши и Украины

Депутат Европарламента от Дании Бергур Лёкке Расмуссен обратился к Еврокомиссии по поводу блокировки пропускных пунктов перевозчиками из Польши на польско-украинской границе. Политик обеспокоен возможным обострением ситуации. С его письмом ознакомился RT.

«Протестуя против конкуренции со стороны украинских водителей, польские дальнобойщики перекрыли три погранпункта на границе с Украиной, что является частью спора, который осложняет для Киева ведение военных действий против России и его жизненно важные отношения», — заявил в своём письме парламентарий.

Он отметил, что польские власти уже призвали протестующих прекратить блокировку. Однако, по мнению Расмуссена, «жизненно необходимо срочно провести диалог на высоком уровне» во избежание негативных гуманитарных и экономических последствий.

«Блокада вызывает опасения, что ситуация обостряется», — подчеркнул депутат.

Он также попросил Еврокомиссию пояснить, какие действия она намерена предпринять для урегулирования ситуации, поддержки эффективного пограничного контроля и движения товаров.

Как считает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, создание привилегированного положения для Украины уже вызывает отторжение в Евросоюзе, однако многие страны молчат. Между тем в государствах Восточной Европы, и в Польше в частности, об этом заговорили открыто, так как Украина является для них прямым конкурентом.

«Украинско-польские отношения всегда были сложными, конфликтными. Обострение на границе является эпизодом с социально-экономическим и политическим смыслом. Украинские производители, прежде всего сельскохозяйственной продукции, являются конкурентами для польских производителей на рынке Евросоюза. Украина и Польша также соперничают в области логистики и транспортных коридоров. Экономика Польши находится не в очень хорошем положении, поэтому ей совершенно не нужно бремя в виде Украины», — рассказал он в беседе с RT.

Ранее стало известно, что украинская экономика потеряла свыше €400 млн в связи с забастовкой на границе.

6 ноября польские дальнобойщики перекрыли три погранпункта в знак протеста. Они требуют отменить решение о допуске на территорию Евросоюза украинских фур без специального разрешения. Из-за введённых льгот поток украинских грузовиков в ЕС вырос в несколько раз, а польские предприятия стали терять конкурентоспособность.