RMF FM: ЕК может ввести меры против Польши из-за блокировки КПП с Украиной
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«Если польские власти не решат вопрос блокад на пограничных переходах с Украиной, Еврокомиссия может начать карательную процедуру против Польши», — говорится в публикации.
Как считают некоторые представители ЕК, польские власти не предпринимают достаточных мер, направленных на решение проблемы с протестами польских перевозчиков.
Отмечается, что, согласно законодательству Европейского союза, Польша обязана обеспечить свободное передвижение украинских грузовиков на погранпереходах.
6 ноября польские перевозчики начали блокирование автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной.
Позже посол Украины в Польше Василий Зварич назвал данный шаг ударом в спину Украине.