RMF FM: ЕК может ввести меры против Польши из-за блокировки КПП с Украиной

Европейская комиссия (ЕК) может «наказать» Польшу из-за блокировки контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, информирует RMF FM.

«Если польские власти не решат вопрос блокад на пограничных переходах с Украиной, Еврокомиссия может начать карательную процедуру против Польши», — говорится в публикации.

Как считают некоторые представители ЕК, польские власти не предпринимают достаточных мер, направленных на решение проблемы с протестами польских перевозчиков.

Отмечается, что, согласно законодательству Европейского союза, Польша обязана обеспечить свободное передвижение украинских грузовиков на погранпереходах.

6 ноября польские перевозчики начали блокирование автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной.

Позже посол Украины в Польше Василий Зварич назвал данный шаг ударом в спину Украине.