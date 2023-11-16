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RMF FM: ЕК может ввести меры против Польши из-за блокировки КПП с Украиной

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Европейская комиссия (ЕК) может «наказать» Польшу из-за блокировки контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, информирует RMF FM.
RMF FM: ЕК может ввести меры против Польши из-за блокировки КПП с Украиной
  • AFP
  • © Wojtek Radwanski

«Если польские власти не решат вопрос блокад на пограничных переходах с Украиной, Еврокомиссия может начать карательную процедуру против Польши», — говорится в публикации. 

Как считают некоторые представители ЕК, польские власти не предпринимают достаточных мер, направленных на решение проблемы с протестами польских перевозчиков.

Отмечается, что, согласно законодательству Европейского союза, Польша обязана обеспечить свободное передвижение украинских грузовиков на погранпереходах.

6 ноября польские перевозчики начали блокирование автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной.

Позже посол Украины в Польше Василий Зварич назвал данный шаг ударом в спину Украине.

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