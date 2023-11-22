Путин: к турбулентности в мировой экономике привели действия Запада, а не СВО

Турбулентность, которая возникла в мировой экономике, стала следствием действий стран Запада в экономической сфере, а не спецоперации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Выступая на виртуальном саммите G20, глава государства подчеркнул, что причиной всплеска глобальной инфляции, а также стремительного роста цен на продукты питания и энергоносители стали вливания триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему.

«Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал. Не наши действия и наши попытки добиться справедливости на Украине, нет. А именно действия крупных экономик мира», — резюмировал Путин.

Другой темой саммита G20 стал подрыв на газопроводе «Северный поток». Путин заявил, что произошедшее является актом государственного терроризма.