Шойгу прибыл в Минск для участия в заседании советов глав МИД и МО стран ОДКБ
- РИА Новости
Сообщается, что в рамках заседания будет проведено обсуждение военно-политической обстановки в регионах стран ОДКБ, а также представят приоритетные направления деятельности в период председательства в объединении Казахстана.
Кроме того, на мероприятии «рассмотрят документы, касающиеся развития системы кризисного реагирования организации, состава войск (Коллективных сил) ОДКБ и их обеспечения».
Ранее сообщалось, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян не поедет на заседание СМИД ОДКБ в Минск.