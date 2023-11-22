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Шойгу прибыл в Минск для участия в заседании советов глав МИД и МО стран ОДКБ

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу приехал с рабочим визитом в Белоруссию, где будет принимать участие в совместном заседании советов министров иностранных дел и обороны, Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ. Об этом говорится в заявлении российского ведомства.
Шойгу прибыл в Минск для участия в заседании советов глав МИД и МО стран ОДКБ
  • РИА Новости

Сообщается, что в рамках заседания будет проведено обсуждение военно-политической обстановки в регионах стран ОДКБ, а также представят приоритетные направления деятельности в период председательства в объединении Казахстана.

Кроме того, на мероприятии «рассмотрят документы, касающиеся развития системы кризисного реагирования организации, состава войск (Коллективных сил) ОДКБ и их обеспечения».

Ранее сообщалось, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян не поедет на заседание СМИД ОДКБ в Минск.

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