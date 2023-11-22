Эрдоган: действия Израиля в секторе Газа нельзя объяснить правом на самооборону

Израиль должен быть привлечён к ответственности за действия в секторе Газа, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на встрече G20.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, происходящие события не могут быть объяснены правом на самооборону и совершается «преступление против человечности».

«Израиль должен быть привлечён к ответственности перед международным правом», — сказал Эрдоган.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в секторе Газа давно вышла за грань критической.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва готова способствовать реализации договорённостей движения ХАМАС и Израиля.