RT в Telegram
Подпишись

Эрдоган: действия Израиля в секторе Газа нельзя объяснить правом на самооборону

Короткая ссылка
Израиль должен быть привлечён к ответственности за действия в секторе Газа, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на встрече G20.
Эрдоган: действия Израиля в секторе Газа нельзя объяснить правом на самооборону
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, происходящие события не могут быть объяснены правом на самооборону и совершается «преступление против человечности».

«Израиль должен быть привлечён к ответственности перед международным правом», — сказал Эрдоган.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в секторе Газа давно вышла за грань критической.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва готова способствовать реализации договорённостей движения ХАМАС и Израиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить