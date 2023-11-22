Эрдоган: действия Израиля в секторе Газа нельзя объяснить правом на самооборону
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Об этом пишет ТАСС.
По его словам, происходящие события не могут быть объяснены правом на самооборону и совершается «преступление против человечности».
«Израиль должен быть привлечён к ответственности перед международным правом», — сказал Эрдоган.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в секторе Газа давно вышла за грань критической.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва готова способствовать реализации договорённостей движения ХАМАС и Израиля.