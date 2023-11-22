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Путин заявил, что ситуация в секторе Газа давно вышла за грань критической

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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в секторе Газа давно вышла за грань критической.
Путин заявил, что ситуация в секторе Газа давно вышла за грань критической
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе совещания с правительством России.

Российский лидер попросил главу МЧС России Александра Куренкова рассказать о том, как идёт работа по эвакуации граждан из анклава, а также о доставке гуманитарной помощи.

«Там ситуация давно уже вышла за грань критической, к нам обратилось 900 человек с просьбой вывезти их оттуда», — сказал Путин.

Ранее в МЧС России рассказали, что ещё 28 россиян и членов их семей доставлены в Москву после эвакуации из сектора Газа.

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