Захарова: Москва готова способствовать реализации договорённости ХАМАС и Израиля
- РИА Новости
По её словам, Россия намерена всячески способствовать реализации этих договорённостей в координации с региональными партнёрами.
«Будем и дальше поощрять все вовлечённые стороны к поиску необходимых компромиссных развязок в пользу скорейшего выхода из кризисной ситуации», — сказала Захарова.
Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью Al Jazeera заявил, что большинство заложников, которых освободит Израиль в рамках соглашения с движением, составляют уроженцы Западного берега реки Иордан.
Министерство юстиции Израиля опубликовало список палестинских заключённых, которые могут подлежать освобождению в рамках соглашения с ХАМАС об обмене заложниками.