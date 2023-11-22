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Захарова: Москва готова способствовать реализации договорённости ХАМАС и Израиля

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва готова способствовать реализации договорённостей движения ХАМАС и Израиля.
Захарова: Москва готова способствовать реализации договорённости ХАМАС и Израиля
  • РИА Новости

По её словам, Россия намерена всячески способствовать реализации этих договорённостей в координации с региональными партнёрами.

«Будем и дальше поощрять все вовлечённые стороны к поиску необходимых компромиссных развязок в пользу скорейшего выхода из кризисной ситуации», — сказала Захарова.

Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью Al Jazeera заявил, что большинство заложников, которых освободит Израиль в рамках соглашения с движением, составляют уроженцы Западного берега реки Иордан.

Министерство юстиции Израиля опубликовало список палестинских заключённых, которые могут подлежать освобождению в рамках соглашения с ХАМАС об обмене заложниками.

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