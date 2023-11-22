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ХАМАС: большинство заложников, которых освободят первыми, являются иностранцами

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Большинство заложников, которых освободит Израиль в рамках соглашения с движением ХАМАС, составляют уроженцы Западного берега реки Иордан.
ХАМАС: большинство заложников, которых освободят первыми, являются иностранцами
  • AP

Об этом заявил член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью Al Jazeera.

По его словам, заключённые палестинцы, которых освободит Израиль, — в основном женщины и дети, которые получили определённые тюремные сроки.

«Большую часть из них составляют уроженцы Западного берега, и их вернут непосредственно в места проживания», — отметил Абу Марзук.

Ранее старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев в интервью телеканалу Sky News сообщил, что Израиль в случае одобрения правительством сделки с палестинским движением ХАМАС об освобождении пленных сможет приступить к её осуществлению 23 ноября.

Министерство юстиции Израиля опубликовало список палестинских заключённых, которые могут подлежать освобождению в рамках соглашения с ХАМАС об обмене заложниками.

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