В австралийском штате Квинсленд умирающие крысы заполонили пляжи города Карумба
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Об этом сообщил информационный портал news.com.au.
На фото видны усеянные полуживыми и мёртвыми крысами дороги, тропинки к морю, пляжи.
Предполагается, что крысы плывут на соседний песчаный остров в поисках пищи, однако им не хватает сил для возвращения назад, они умирают по пути и выбрасываются прибоем на берег.
В июне при мэрии Парижа создали рабочую группу по «сосуществованию» горожан с крысами.
Также сообщалось, что быстрый рост популяции постельных клопов во Франции угрожает другим европейским странам, в том числе Эстонии.