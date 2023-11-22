В австралийском штате Квинсленд умирающие крысы заполонили пляжи города Карумба

Умирающие крысы заполонили пляжи городка Карумба в австралийском штате Квинсленд.

Об этом сообщил информационный портал news.com.au.

На фото видны усеянные полуживыми и мёртвыми крысами дороги, тропинки к морю, пляжи.

Предполагается, что крысы плывут на соседний песчаный остров в поисках пищи, однако им не хватает сил для возвращения назад, они умирают по пути и выбрасываются прибоем на берег.

В июне при мэрии Парижа создали рабочую группу по «сосуществованию» горожан с крысами.

Также сообщалось, что быстрый рост популяции постельных клопов во Франции угрожает другим европейским странам, в том числе Эстонии.