ЦТАК: разведывательный спутник КНДР начнёт полноценную работу с 1 декабря

Первый разведывательный спутник КНДР «Маллигён-1» начнёт полноценно выполнять задачи с 1 декабря, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, лидер КНДР Ким Чен Ын посетил космический центр, где ознакомился с функционированием и работой спутника.

«Разведывательный спутник после 7—10 дней точной наладки с 1 декабря приступит к возложенным разведывательным задачам», — приводит сообщение ТАСС.

21 ноября КНДР заявила об успешном выведении на орбиту своего разведывательного спутника «Маллигён-1».

Пхеньян намерен запустить ещё несколько аппаратов в ближайшем будущем.