ЦТАК: разведывательный спутник КНДР начнёт полноценную работу с 1 декабря
- AFP
По данным агентства, лидер КНДР Ким Чен Ын посетил космический центр, где ознакомился с функционированием и работой спутника.
«Разведывательный спутник после 7—10 дней точной наладки с 1 декабря приступит к возложенным разведывательным задачам», — приводит сообщение ТАСС.
21 ноября КНДР заявила об успешном выведении на орбиту своего разведывательного спутника «Маллигён-1».
Пхеньян намерен запустить ещё несколько аппаратов в ближайшем будущем.