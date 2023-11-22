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FT: в канцелярии Шольца работают самые ярые сторонники соглашения с Россией

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Глава Центра США и Европы американского Брукингского института Констанца Штельценмюллер заявила, что в канцелярии канцлера Германии Олафа Шольца работают самые ярые из сторонников переговоров с Россией.

Об этом пишет Financial Times.

«То, что самые ярые сторонники территориального урегулирования на Украине, сидят в аппарате канцлера Германии — это всем известный секрет альянса», — цитирует Штельценмюллер РИА Новости.

По её словам, провал западной стратегии на Украине привёл к их активизации.

Ранее Шольц заявил о готовности продолжать диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне заявлений Шольца сообщил, что российский лидер открыт к контактам и готов к результативным переговорам.

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