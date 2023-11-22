FT: в канцелярии Шольца работают самые ярые сторонники соглашения с Россией
Об этом пишет Financial Times.
«То, что самые ярые сторонники территориального урегулирования на Украине, сидят в аппарате канцлера Германии — это всем известный секрет альянса», — цитирует Штельценмюллер РИА Новости.
По её словам, провал западной стратегии на Украине привёл к их активизации.
Ранее Шольц заявил о готовности продолжать диалог с российским президентом Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне заявлений Шольца сообщил, что российский лидер открыт к контактам и готов к результативным переговорам.