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Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости и готовности продолжения диалога с российским лидером Владимиром Путиным.
Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — сказал он в интервью газете Heilbronner Stimme.

По его словам, для переговоров России и Украины необходим решающий шаг со стороны Москвы. Шольц считает, что российская сторона должна вывести свою армию, а Путин к этому не готов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что условия Шольца по Украине говорят о непонимании ФРГ положения дел.

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