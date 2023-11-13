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Песков: Путин открыт к контактам и готов к результативным переговорам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к диалогу с российским лидером сообщил, что Владимир Путин открыт к контактам и готов к результативным переговорам.
Песков: Путин открыт к контактам и готов к результативным переговорам
  • РИА Новости

«Президент никогда не исключает контакты, президент всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более на высшем уровне», — сказал он на брифинге с журналистами.

Песков подчеркнул, что Путин остаётся сторонником результативных контактов «не просто ради самого процесса, а ради результата».

Ранее Шольц заявил о необходимости и готовности продолжения диалога с Путиным.

По его словам, для переговоров России и Украины необходим решающий шаг со стороны Москвы. 

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