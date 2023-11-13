Песков: Путин открыт к контактам и готов к результативным переговорам
- РИА Новости
«Президент никогда не исключает контакты, президент всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более на высшем уровне», — сказал он на брифинге с журналистами.
Песков подчеркнул, что Путин остаётся сторонником результативных контактов «не просто ради самого процесса, а ради результата».
Ранее Шольц заявил о необходимости и готовности продолжения диалога с Путиным.
По его словам, для переговоров России и Украины необходим решающий шаг со стороны Москвы.