Песков: Путин открыт к контактам и готов к результативным переговорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к диалогу с российским лидером сообщил, что Владимир Путин открыт к контактам и готов к результативным переговорам.

«Президент никогда не исключает контакты, президент всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более на высшем уровне», — сказал он на брифинге с журналистами.

Песков подчеркнул, что Путин остаётся сторонником результативных контактов «не просто ради самого процесса, а ради результата».

Ранее Шольц заявил о необходимости и готовности продолжения диалога с Путиным.

По его словам, для переговоров России и Украины необходим решающий шаг со стороны Москвы.