Axios: госсекретарь США Блинкен планирует на следующей неделе посетить Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует на следующей неделе посетить Израиль.

Об этом информирует Axios.

«Блинкен планирует полететь в Израиль в начале следующей недели», — говорится в сообщении.

По данным портала, во время своего визита Блинкен обсудит с израильскими и палестинскими чиновниками операцию в секторе Газа.

Ранее исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел попала в ДТП в Египте, когда ехала в сектор Газа.

Также в TI заявили, что Владимир Зеленский отложил визит в Израиль на неопределённый срок.