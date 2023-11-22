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Axios: госсекретарь США Блинкен планирует на следующей неделе посетить Израиль

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Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует на следующей неделе посетить Израиль.

Об этом информирует Axios.

«Блинкен планирует полететь в Израиль в начале следующей недели», — говорится в сообщении.

По данным портала, во время своего визита Блинкен обсудит с израильскими и палестинскими чиновниками операцию в секторе Газа.

Ранее исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел попала в ДТП в Египте, когда ехала в сектор Газа.

Также в TI заявили, что Владимир Зеленский отложил визит в Израиль на неопределённый срок.

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