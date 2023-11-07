TI: Зеленский отложил визит в Израиль на неопределённый срок

Владимир Зеленский отложил визит в Израиль на неопределённый срок из-за утечки информации.

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на диписточники, поездка не отменена, а отложена.

«Если приедет Зеленский, его встретят с распростёртыми объятиями», — заявил неназванный израильский чиновник.

Ранее отмечалось, что поездку Зеленского в Израиль могут отменить из-за утечки в СМИ.

Газета The Washington Post писала, что, поддержав Израиль в конфликте с Палестиной, Зеленский поставил под угрозу усилия Украины по поиску союзников среди арабских стран.