WP: Зеленский угрожает усилиям Украины найти союзников на Ближнем Востоке

Поддержав Израиль в конфликте с Палестиной, Владимир Зеленский поставил под угрозу усилия Украины по поиску союзников среди арабских стран, пишет газета The Washington Post.

«Выражение Зеленским поддержки Израилю в его борьбе с ХАМАС поставило под угрозу результаты прилагаемых Киевом усилий по завоеванию поддержки арабских и мусульманских стран», — говорится в материале.

Издание отмечает, что при этом Израиль не собирается предоставлять Киеву военную помощь.

Он отметил, что именно сейчас Украина не может позволить себе остаться без поддержки.

Ранее американская журналистка Натали Моррис заявила, что популярность Владимира Зеленского упала за неделю.

Также в The Hill отметили, что Соединённые Штаты не могут жертвовать Израилем ради Украины.