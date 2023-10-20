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Hill: Соединённые Штаты не могут жертвовать Израилем ради Украины

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Председатель фонда Heritage Foundation Кевин Робертс и сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в материале для Hill выразили мнение, что Вашингтону не следует приостанавливать помощь Израилю из-за поддержки Украины.

По их мнению, вместо того, чтобы приостанавливать помощь Израилю ради дополнительного финансирования Украины, конгрессу стоит уделить внимание палестино-израильскому конфликту.

Также отмечается, что Израиль — исторический партнёр Соединённых Штатов и их ключевой союзник на Ближнем Востоке, в то время как Украина не является партнёром НАТО.

Ранее американский президент Джо Байден поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и заверил его в намерении конгресса США продолжать помощь Украине.

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