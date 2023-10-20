Hill: Соединённые Штаты не могут жертвовать Израилем ради Украины
По их мнению, вместо того, чтобы приостанавливать помощь Израилю ради дополнительного финансирования Украины, конгрессу стоит уделить внимание палестино-израильскому конфликту.
Также отмечается, что Израиль — исторический партнёр Соединённых Штатов и их ключевой союзник на Ближнем Востоке, в то время как Украина не является партнёром НАТО.
Ранее американский президент Джо Байден поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и заверил его в намерении конгресса США продолжать помощь Украине.