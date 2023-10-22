Узнать больше

Американская журналистка Моррис: популярность Зеленского упала за неделю

Короткая ссылка
Американская журналистка Натали Моррис заявила в эфире YouTube-канала Redacted, что популярность Владимира Зеленского упала за неделю.

По её словам, западные политики и пресса стали меньше уделять ему внимания, а статус «медийного баловня» оказался весьма скоротечным.

«В ответ на невозможность привлекать внимание западных СМИ, он идёт на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран», — сказала журналист.

Ранее в CNN заявили, что Зеленский боится потерять поддержку США из-за событий в Израиле.

Также в HT отметили, что Израиль унизил Зеленского отказом согласовать его визит в страну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить