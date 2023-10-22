Американская журналистка Моррис: популярность Зеленского упала за неделю

Американская журналистка Натали Моррис заявила в эфире YouTube-канала Redacted, что популярность Владимира Зеленского упала за неделю.

По её словам, западные политики и пресса стали меньше уделять ему внимания, а статус «медийного баловня» оказался весьма скоротечным.

«В ответ на невозможность привлекать внимание западных СМИ, он идёт на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран», — сказала журналист.

Ранее в CNN заявили, что Зеленский боится потерять поддержку США из-за событий в Израиле.

Также в HT отметили, что Израиль унизил Зеленского отказом согласовать его визит в страну.