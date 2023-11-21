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ENCA: парламент ЮАР поддержал предложение о разрыве дипотношений с Израилем

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Парламент ЮАР проголосовал за разрыв дипотношений с Израилем и закрытие израильского посольства.
ENCA: парламент ЮАР поддержал предложение о разрыве дипотношений с Израилем
  • AFP

По данным телеканала ENCA, соответствующие меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня и не пойдёт на переговоры.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса ранее сравнил поведение Израиля в секторе Газа с геноцидом во время своего выступления на встрече лидеров стран БРИКС, посвящённой обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.

Он также назвал нарушением международного права действия израильских военных в секторе Газа.

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