ENCA: парламент ЮАР поддержал предложение о разрыве дипотношений с Израилем

Парламент ЮАР проголосовал за разрыв дипотношений с Израилем и закрытие израильского посольства.

По данным телеканала ENCA, соответствующие меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня и не пойдёт на переговоры.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса ранее сравнил поведение Израиля в секторе Газа с геноцидом во время своего выступления на встрече лидеров стран БРИКС, посвящённой обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.

Он также назвал нарушением международного права действия израильских военных в секторе Газа.