RT в Telegram
Подпишись

Путин: США саботировали решения ООН о палестино-израильском конфликте

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что США саботировали решения ООН по палестино-израильскому конфликту.
Путин: США саботировали решения ООН о палестино-израильском конфликте
  • РИА Новости

Он отметил, что все трагические события в регионе являются следствием стремления США монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании.

«Из-за саботажа решений ООН... уже не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере проявляемой к их народу несправедливости, а израильтяне не могут в полной мере гарантировать безопасность своего государства», — сказал Путин на саммите БРИКС.

Ранее в МИД России заявили, что Совбез ООН не может выполнить свой прямой мандат по поддержанию безопасности в зоне палестино-израильского конфликта из-за позиции Соединённых Штатов.

Глава ведомства Сергей Лавров в беседе с RT отметил, что Россия сразу после обострения палестино-израильского конфликта предложила Совбезу ООН проект резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа, но США блокировали эту инициативу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить