Путин: США саботировали решения ООН о палестино-израильском конфликте

Президент России Владимир Путин заявил, что США саботировали решения ООН по палестино-израильскому конфликту.

Он отметил, что все трагические события в регионе являются следствием стремления США монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании.

«Из-за саботажа решений ООН... уже не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере проявляемой к их народу несправедливости, а израильтяне не могут в полной мере гарантировать безопасность своего государства», — сказал Путин на саммите БРИКС.

Ранее в МИД России заявили, что Совбез ООН не может выполнить свой прямой мандат по поддержанию безопасности в зоне палестино-израильского конфликта из-за позиции Соединённых Штатов.

Глава ведомства Сергей Лавров в беседе с RT отметил, что Россия сразу после обострения палестино-израильского конфликта предложила Совбезу ООН проект резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа, но США блокировали эту инициативу.